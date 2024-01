Il comitato Comes Fosso Grande scrive alle istituzioni: "La messa in sicurezza non è ancora avvenuta"

Il comitato Comes Fosso Grande ha scritto una lettera aperta alle istituzioni locali e regionali in merito al mancato avvio della messa in sicurezza del fosso:

"All'attenziione di Albore Mascia, Santilli, Sebastiani ,Trulli ,D'Incecco, De Annuntiis,Blasioli, Pettinari

In occasione del decimo anniversario della disastrosa alluvione di Fosso Grande,dobbiamo constatare che l'annunciata ripresa dei lavori di messa in sicurezza di Fosso Grande,dal 26 settembre, per 760 mila euro,non è ancora avvenuta,almeno per le zone a monte di via Francia e del canale scatolare di viale Abruzzo ostruite da fitta vegetazione incolta. Il rischio di esondazione ,dopo le precedenti del 2 dicembre 2013 e 10 luglio 2019, rimane alto data la mancata realizzazione dei bacini di espansione suggeriti dal genio civile di Pescara fin dal 2015.

Si richiede pertanto, che, urgentemente, vengano portate a termine le attività programmate con la determina del Comune di Pescara n. 1034/2021, relativa allo stanziamento di euro 800.000 mila per la manutenzione idraulica straordinaria di Fosso Grande; la delibera di giunta regionale del 31 marzo 2021, con la quale si programmavano 900 mila euro anno 2022, per la manutenzione idraulica di Fosso Grande; il bando del 12.07.2019 del Comune di Pescara per i contributi alle aziende danneggiate dall’alluvione del 10.07.2019.

In ultimo ,ma non in ordine di importanza, si chiedono notizie sullo stanziamento del Comune di Pescara , nel dicembre 2016,per 1.200.000,00 milioni di euro , relativo al progetto di messa in sicurezza della ex discarica Rsu di Fosso Grand,Via Prati. Visto che, ad oggi, non si conoscono ancora gli esiti di tali interventi atti a scongiurare ulteriore danno ai cittadini e agli operatori che risiedono nelle zone interessate dagli eventi di Fosso Grande, auspichiamo, ancora una volta, la costituzione di un tavolo urgente di concertazione tra la Regione Abruzzo, il genio civile e i tre Comuni interessati: Pescara, Spoltore e Montesilvano, per deliberare l'individuazione delle aree nei territori comunali interessati da destinare alla realizzazione delle opere atte a mitigare il rischio idrogeologico del canale, così da accelerare i lavori ipotizzati fin dal 2015 dal genio civile regionale."