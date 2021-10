Disagi nella zona di Pescara Colli, a Colle Scorrano, per la mancanza di acqua dai rubinetti.

A segnalare questa situazione è un residente della zona che informa come siano almeno 10 ore che oggi, domenica 17 ottobre, dai rubinetti non esca acqua.

Intuibili i disagi del dover stare in casa senza un filo d'acqua per tutto il giorno.