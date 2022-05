Alberi invasi dalla cocciniglia in via Pian delle Mele all'angolo con via Fonte Romana

Via Pian delle Mele · Ospedale

Invasione di cocciniglie sugli alberi di via Pian delle Mele all'angolo con via Fonte Romana a Pescara.

È quella che segnala una residente della zona.

«Dall'anno scorso hanno infestato tutti gli alberi che costeggiano la strada arrivando anche sulle piante dei balconi in cui i rami entrano perché molto lunghi», scrive la cittadina, «ho una madre gravemente disabile e non posso neanche permetterle di stare sul balcone di casa sua. È una situazione insostenibile, più volte segnalata al Comune che a oggi non ha attuato alcun provvedimento».