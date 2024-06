Il problema segnalato da una cittadina invalida: "Per me è impossibile conferire rifiuti nel cassonetto di via Socrate"

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci un problema relativo al conferimento dei rifiuti:

"Buonasera, vi scrivo poiché alquanto provata. Dopo innumerevoli tentativi per conferire con un operatore o parlare con un responsabile segnalo che essendo invalida ho difficoltà a conferire rifiuti con cassonetti non funzionanti, per i quali chiedo la sostituzione, parlo di quelli in via Socrate. Non riesco a sollevare il coperchio senza pedale e senza maniglie! In più non richiamano per il conferimento di rifiuti ingombranti. Non disponendo di un mezzo per portarli nel loro centro raccolta. Il numero di telefono attiva la voce elettronica e poco dopo un certo tempo di attesa dice di lasciare un messaggio ma poi non si è richiamati.

Visto l'aumento della Tari vorrei un servizio adeguato e vorrei esprimermi ulteriormente sul flop della raccolta porta a porta che qui in zona è improponibile, uno spreco dei nostri soldi per mastelli ridicoli e buste di carta che con le intemperie volano o si crea una sorta di poltiglia! Lo avevo fatto presente a suo tempo all'assemblea tenutasi al Circus all'Assessora Del Trecco. Sarebbero meglio più isole ecologiche anche interrate come in alcuni paesi del nord Europa anziché questi ridicoli mastelli visti rompersi e galleggiare con le forti piogge! Vi ringrazio anticipatamente se darete voce a questa segnalazione e penso di non essere l'unica.