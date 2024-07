La segnalazione di un cittadino: "Cinghiale a spasso in zona Colle Pineta" [VIDEO]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un nostro lettore ci ha scritto inviandoci anche un video per segnalare la presenza di un cinghiale che passeggiava nelle ore notturne al centro della carreggiata nella zona della chiesa della Santa Famiglia, strada Colle Pineta. La presenza di cinghiali, specie nelle zone periferiche della città, ormai è quasi quotidiana. Ricordiamo che la settimana scorsa, gli agricoltori di Coldiretti avevano protestato a Pescara con una manifestazione per chiedere un intervento della Regione per la proliferazione incontrollata degli ungulati.