La segnalazione di un lettore: "Nel cielo pescarese il raro e suggestivo fenomeno delle nubi nottilucenti"

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, per segnalare un fenomeno atmosferico molto raro in Italia e alle nostre latitudini e altrettanto suggestivo avvenuto qualche sera fa in città. Si tratta delle nubi nottilucenti, fotografate attorno alle 4 del mattino. Lo stesso fenomeno, spiega il lettore, era stato già avvistato nel 2017. Si tratta di formazioni nuvolose molto particolari che si possono notare diverso tempo dopo il tramonto o prima dell'alba.