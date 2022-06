Cestino usato impropriamente, vergogna in via Giovanni Caboto [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci l'utilizzo improprio di un cestino nella zona di Porta Nuova, a Pescara. Per la precisione, siamo in via Giovanni Caboto, in prossimità di via Marco Polo. Ecco ciò che ci scrive l'indignato cittadino:

"Sono anni che questo cestino viene usato per il deposito di rifiuti domestici senza che il Comune prenda provvedimenti, se non svuotarlo periodicamente. È uno schifo!".

Dunque lo stesso lettore riconosce l'impegno della società Ambiente Spa, ma chiede al contempo che si intervenga in maniera più decisa, magari con l'installazione di telecamere o fototrappole al fine di debellare questo odioso fenomeno. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune, dimostando inciviltà e superficialità. Ma c'è, per fortuna, chi non si arrende e continua imperterrito a denunciare questo vergognoso malcostume.