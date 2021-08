Cestini scambiati per cassonetti, accade in via di Sotto [FOTO]

Stavolta la segnalazione, che ci giunge da un lettore indignato, riguarda via Di Sotto, ai Colli, e coinvolge in particolare i sacchetti dell'immondizia

Il sindaco Carlo Masci ha già ingaggiato da tempo una battaglia contro di loro, definendoli "trogloditi". Sono quei cittadini che se ne fregano del rispetto delle regole (e degli altri), conferendo la spazzatura in luoghi inadeguati o in maniera sbagliata.

Stavolta la segnalazione, che ci giunge da un lettore indignato, riguarda via Di Sotto, strada che si trova ai Colli, e coinvolge in particolare i sacchetti dell'immondizia. Queste le parole dell'uomo: "I soliti incivili che hanno scambiato i cestini, adibiti (come noto) alla raccolta di piccoli rifiuti, per cassonetti che servono alla raccolta dei rifiuti domestici! Vergognatevi!".