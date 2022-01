"Centro vaccinale chiuso in un giorno feriale", ma è alla vigilia di Capodanno

Un nostro lettore ci ha inviato una segnalazione, corredata da materiale fotografico, per protestare contro il fatto che ieri (31 dicembre) il centro vaccinale allestito nella stazione di Pescara Porta Nuova fosse "chiuso nonostante il fatto che siamo in piena quarta ondata, e per di più in un giorno feriale!!!". In realtà già lo scorso 22 dicembre l'azienda sanitaria locale di Pescara aveva comunicato le variazioni nell'erogazione dei servizi durante le festività. Ne avevamo parlato anche noi QUI.

La Asl annunciava, appunto, che i centri vaccinali anti Covid - compreso, dunque, quello di Porta Nuova - sarebbero rimasti chiusi al pubblico dal 24 al 26 dicembre (cioè vigilia di Natale, giorno di Natale e Santo Stefano) e il 31 dicembre (vigilia di Capodanno), nonché l'1, 2 e 6 gennaio 2022. Di seguito, il link della pagina del sito web aziendale con tutte le informazioni aggiornate sulla vaccinazione anti Covid nella Asl di Pescara: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420.