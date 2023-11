Segnalati decine di cefali morti sulla spiaggia del lungomare nord nella zona della nave di Cascella [FOTO]

Stanno facendo il giro del web le foto, segnalate anche da un nostro lettore, che mostrano diversi esemplari di cefali, morti sulla battigia del lungomare nord, in particolare nel tratto che va dalla nave di Cascella fino all'altezza dello stabilimento 4 Vele.

Come mostrano le foto, i grossi pesci morti sono spiaggiati lungo la riva. Augusto De Sanctis del Forum H20 abruzzese, da noi contattato ha spiegato che fenomeni di questo tipo, ovvero morìe improvvise di cefali, sono abbastanza frequenti e spesso non sono individuabili cause precise.