Cede il terreno di alcune fosse nel cimitero di San Silvestro: le rassicurazioni dell'assessore comunale

Crepe nelle fosse del cimitero di San Silvestro. A segnalarlo alla nostra redazione con una fotografia è un cittadino che spiega come la stessa situazione si registrerebbe anche in prossimità di altri luoghi di sepoltura.

Una sorta di smottamento, con la terra sprofondata di qualche centimetro. Alla base di alcune criticità che si stanno riscontrando, spiega l'assessore comunale ai Cimiteri Maria Rita Carota raggiunta da IlPescara, ci sarebbe il maltempo che, come in tutta la città, alcuni problemi li sta creando. L'occasione per lei per invitare i cittadini, nel caso di situazioni simili, a fare subito segnalazione a Pescara Multiservice che della manutenzione si occupa o, comunque, al custode così da poter avviare nell'immediato interventi risolutivi.

Visionata la foto l'assessore spiega che quello che si è cerato è l'abbassamento di alcuni campi di inumazione e che a causarlo è stto proprio il maltempo. "C'è bisogno che la terra si asciughi per poter buttare altra terra sopra".

Insomma la situazione è sotto controllo e sul tema sicurezza sottolinea come a differenza di quanto avvenuto con i parchi chiusi per i rischi legati alla caduta degli alberi per l'imperversare della pioggia, lo stesso non si è fatto per i cimiteri dove comunque alberi ce ne sono. Questo perché, sottolinea, “ogni mattina gli addetti di Pescara Multiservice prima di aprire fanno il giro per verificare eventuali particolari problematiche. Cosa di cui vengo informata quotidianamente”.

Insomma la vicenda è già all'attenzione degli addetti ai lavori e particolari problemi non ne sarebbero stati riscontrati, ma se così fosse, conclude Carota, certamente saranno presi i dovuti provvedimenti.