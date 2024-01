Cassonetti "gestiti in maniera pessima", in via Regina Margherita, la denuncia di un cittadino [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala un disservizio che si starebbe verificando in pieno centro. Ecco le sue parole: "Abito in via Regina Margherita, nelle vicinanze di via Mazzini, e vorrei evidenziare il degrado causato dalla pessima gestione dei cassonetti in corrispondenza del numero civico 19".

Tanto per cominciare, spiega l'uomo, "l'area adiacente al conferimento dei rifiuti è sempre sporca e maleodorante, anche in inverno". E poi i cassonetti "sono vecchi e danneggiati: quello dell’indifferenziata, con la pedaliera deformata, non permette la minima apertura per conferire l’immondizia al suo interno. Pertanto chi non è più giovane si vede costretto ad abbandonare a terra i relativi sacchetti".

Infine, sottolinea il cittadino, "non si ricordano un lavaggio dei cassonetti e una disinfestazione della zona da tempi immemori. Invito l’assessore competente ad una passeggiata da queste parti per testare quanto appena descritto... e chissà se le imminenti elezioni comunali possano fare il miracolo!".