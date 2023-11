Cassonetti dei rifiuti occupano un posto riservato ai disabili: "Ma com'è possibile?"

Un nostro lettore ci segnala che in via Campania, a pochi metri dall'incrocio con via Fabrizi, c'è sul lato destro della carreggiata un posto auto che dovrebbe essere riservato ai diversamente abili e che, invece, è "interamente occupato da quattro cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti", spiega l'uomo. "È possibile avere una spiegazione in merito da parte dell'amministrazione comunale?".

Abbiamo interpellato al riguardo il presidente della società Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, che ci ha fatto sapere che verificherà con precisione quanto accaduto "anche se purtroppo l'assegnazione degli spazi per i cassonetti dipende dal Comune di Pescara. Ad ogni modo posso dire già da ora che icontenitori, in accordo con il Comune, sono stati spostati lì da diversi mesi; nell'occasione, infatti, l'amministrazione ha provveduto a togliere la segnaletica verticale (indispensabile per la validità dello stallo disabili) e a coprire il simbolo della carrozzina con della vernice blu. Probabilmente quest'ultima si dev'essere scolorita ed è riemerso il simbolo sottostante. Da lì l'equivoco che ha tratto in inganno alcuni cittadini".