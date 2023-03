I cassonetti dei rifiuti tornano davanti all'ingresso della scuola di via del Milite Ignoto: proteste

Un cittadino ci segnala che l'altra notte sono ricomparsi i cassonetti della raccolta differenziata davanti al plesso di via del Milite Ignoto, che è la sede della scuola primaria “Ernesto Codignola” e della scuola dell'infanzia.

Come spiega l'uomo, i bidoni "circa 10 anni fa erano stati rimossi e spostati a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza degli alunni che tutti i giorni si recano a scuola, in quanto la mattina capitava spesso che gli stessi rifiuti, i vetri rotti o tutto ciò che per grandezza non era inseribile nel cassonetto stesso, venissero abbandonati sul marciapiede, attirando di conseguenza ratti e piccioni. Senza contare il fatto che così si riempivano i cassonetti oltre il limite".

Pertanto si chiede a chi di dovere di ripristinare l'originario stato dei luoghi, togliendo i bidoni dall'attuale collocazione e riportandoli dove sono sempre stati dal 2013 a oggi.