Segnalata la buca sulla pista ciclabile di viale Primo Vere, ma i cartelli non vengono rimossi

Primo parziale intervento di messa in sicurezza per la buca presente in viale Primo Vere, più precisamente all'altezza del civico numero 8, dove c'è una voragine "molto profonda e oltretutto pericolosa", perché si trova proprio sulla pista ciclabile. La denuncia viene dal cittadino Antonio Taraborrelli, che parla di "un altro fatto vergognoso per la nostra città". Tra l'altro, come si può notare, l'asfalto è anche fortemente dissestato.

Ebbene, l'avvallamento è stato segnalato con due cartelli, ma Taraborrelli fa notare come siano trascorsi già diversi giorni da allora e dunque sarebbe opportuno procedere a una riparazione della voragine in questione, rimuovendo contestualmente i segnali stradali. Un paio di settimane fa i residenti, per cercare di garantire un minimo di sicurezza, avevano opportunatamente indicato ai passanti la buca, contrassegnandola addirittura con della vernice di colore verde, dopo aver chiesto più volte al Comune di Pescara un intervento.