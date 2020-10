La denuncia: "Fuori dal carcere c'è un via vai continuo di parenti e amici che vanno a parlare con i detenuti"

Una nostra lettrice ci ha inviato una segnalazione dove fa notare che, al recinto laterale del carcere di San Donato, c'è un via vai continuo di parenti e amici che vanno a parlare con i detenuti. Ecco le parole della donna:

"16,30 del pomeriggio, siamo in via Alento... recinto laterale del carcere di Pescara... Via vai quotidiano di parenti e amici che vengono a parlare con i detenuti, a qualsiasi ora del giorno e della notte... oggi anche la scala da casa si sono portati".