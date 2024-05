La denuncia di un lettore: "Ritardi inaccettabili per il completamento del cantiere in viale Primo Vere"

Gallery





Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto e una sollecitazione per il completamento del cantiere comunale in viale Primo Vere:

"Come si può vedere dal cartello la realizzazione dell'opera era prevista in 240giorni dall'apertura del cantiere, cioè dal 19.4.23. In definitiva era previsto per dicembre 1023. Dato che oramai siamo già oltre i termini e i lavori non sembrano certamente conclusi, e noi cittadini della zona siamo ostaggio da un anno di una viabilità non più sostenibile ( vedesi traffico in via della bonifica, via Pantini, uscita circonvallazione, bivio San Silvestro- ovvero unica uscita da pescara s ud). Chiediamo quando finirà tutto questo. Grazie