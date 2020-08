La denuncia di un lettore: "Il campo di calcio appena inaugurato zona Naiadi è già nel degrado" [VIDEO]

Un nostro lettore ci ha segnalato, nel campo sportivo inaugurato poche settimane fa in via Pasolini zona Naiadi, problemi di degrado, incuria e vandalismo:

Purtroppo sono a segnalare il degrado del campetto di calcio appena inaugurato. Sporcizia..e rete rotta dai ragazzi che ogni giorno si aggregano anche con i motorini. Sono indignato ed amareggiato per come un bene pubblico destinato alla comunità venga ridotto in questo stato solo dopo qualche mese dall'inaugurazione. Qualcuno deve dare delle spiegazioni.. ed anche le famiglie dei ragazzi si devono fare un esame di coscienza