Calcinacci e pattume abbandonati in via Fonte Romana [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che in via Fonte Romana, vicino all'ingresso del nuovo pronto soccorso, sono stati abbandonati rifiuti di vario tipo. Queste le parole dell'uomo: "Come avevo già segnalato mesi fa, ma anche la settimana scorsa con pezzi di porte smontate e buttate lì così, adesso c'è proprio tutto l'opposto, con calcinacci e spazzatura sopra il marciapiede. Degrado totale. Una cosa veramente vergognosa. Diciamo che l'Attiva fa il suo dovere dalla mattina alla sera, e bisogna anche tenere presente che in questo momento molti operai non sono nemmeno disponibili, ma comunque garantiscono sempre il loro lavoro e li dobbiamo ringraziare. Peccato che l'inciviltà di alcuni pescaresi non conosca tregua".

Il problema, infatti, è proprio questo: l'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che lasciano il pattume per strada nel menefreghismo più totale. Tra l'altro è opportuno ricordare che la stessa Attiva mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Adesso, oltretutto, l'azienda è in una situazione d'emergenza. Sarebbe dunque bene che tutti, compresi i cittadini, collaborassero.