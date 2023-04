Buste della spazzatura abbandonate in via del Circuito: "Per poter passare bisogna spostarle"

Un cittadino denuncia "una cosa veramente vergognosa, che accade in via del Circuito, con bustoni grandi della spazzatura buttati davanti al portone d'ingresso di un palazzo e che, per poter entrare o uscire dallo stabile, ma anche per riuscire a passare sul marciapiede, devono essere spostati in quanto ingombrano lo spazio. Davvero assurdo".

Non è la prima volta che si verificano situazioni del genere, e di conseguenza l'uomo chiede maggiori controlli da parte degli organi preposti per scoraggiare questi maleducati e farli desistere una volta per tutte da simili vergognosi comportamenti.

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la maleducazione e l'inciviltà di tutti quegli individui che abbandonano il pattume per terra nel menefreghismo più totale.