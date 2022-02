Buste piene di pane abbandonate in via Fonte Romana [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che in via Fonte Romana, vicino all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale civile "Santo Spirito", sono stati nuovamente lasciati rifiuti alimentari. Proprio così. Queste le indignate parole dell'uomo: "Non sembra conoscere fine lo schifo della gente maleducata, che continua a buttare impunemente buste di cibo, incurante di qualsiasi cosa. E pensare che ci sono persone che non riescono a mangiare né tantomeno ad arrivare alla fine del mese. Questa volta è stato il turno di due buste di pane appena confezionato, che sono state buttate così, per terra, in barba a qualsiasi tipo di sensibilità".

Un mese fa, più o meno nello stesso punto, era toccata a un panettone la triste sorte di giacere sull'asfalto, perché qualcuno l'aveva abbandonato lì senza alcun ritegno. Lo spreco di cibo è un fenomeno che non va assolutamente sottovalutato: secondo il rapporto "Food Waste Index Report 2021", stilato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente con l'organizzazione britannica Wrap, si tratta infatti di una pratica ancora molto diffusa. Triste a dirsi, ma vero. Sono tanti gli alimenti che finiscono nella spazzatura delle abitazioni private (l'11%), ma anche dei ristoranti (il 5%) e delle altre attività di vendita della filiera (2%). E pensare che l'Agenda 2030 pone come obiettivo che i Paesi membri dell'Onu dimezzino gli sprechi.



E non finisce purtroppo qui, perché il lettore ci fa sapere che ancora in via Fonte Romana, ma stavolta all'angolo con via Pian delle Mele, lungo il marciapiede è possibile trovare bottiglie di birra rotte, e ciò diventa particolarmente pericoloso soprattutto per i bambini che possono passare da quelle parti: "Davvero vergognoso", tuona l'uomo. L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la disdicevole inciviltà di molte persone che gettano il pattume letteralmente per strada nel menefreghismo più totale. Il sindaco Carlo Masci ha più volte condannato simili comportamenti, parlando chiaramente di "cittadini trogloditi", e noi non possiamo che condividere tale presa di posizione.