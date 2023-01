Un cittadino: "Nonostante le segnalazioni sono ancora lì le dieci buche di via Po"

A distanza di oltre due settimane dalla segnalazione, nessun intervento è stato ancora effettuato per riparare le dieci buche che sorgono sull'asfalto in via Po, determinando un grave pericolo per gli utenti. Ce lo fa sapere un lettore, spiegando che "la situazione diventa sempre più critica, con le voragini che aumentano man mano di grandezza. Dispiace constatare come nessuno tra i nostri zelanti amministratori abbia raccolto il segnale lanciato tramite il vostro giornale. Eppure queste segnalazioni dei cittadini, grazie allo strumento messoci cortesemente a disposizione dall'editore, vogliono essere, se raccolte, un contributo alla buona conservazione della cosa comune".

Secondo quanto riferito dai residenti, lungo la strada, nel tratto iniziale provenendo da via Rio Sparto, si possono contare almeno dieci grosse buche nell'arco di circa trenta metri. Ed è "da oltre un mese" che si va avanti così. Le persone chiedono di intervenire urgentemente per risanare l'asfalto o, quantomeno, di transennare l'area, perché così si corre un grosso rischio. Il Comune, tuttavia, ha promesso di rimediare presto, anche perché è già stato fatto un apposito planning che riguarda tutta la città per l'intero anno corrente.

Il Comune promette di intervenire presto

Ricordiamo che, come spiegato a IlPescara.it dall'assessore alle manutenzioni Adelchi Sulpizio, per il 2023 sono state stanziate risorse pari a oltre 1,4 milioni di euro, da destinare alla manutenzione delle arterie cittadine e al rifacimento delle carreggiate. Spesso "a causa dei mancati ripristini la pioggia ha fatto aprire una gran quantità di buche. Se infatti i lavori di ripristino non sono fatti a regola d'arte, cioè in base al regolamento comunale, può accadere che l'asfalto si riapra dopo un certo periodo di tempo, generando le problematiche che tutti conosciamo. Ebbene, di fatto queste problematiche sono frutto di anni di incuria".

Nei prossimi mesi ci sarà pertanto "un impegno gravoso, se consideriamo che Pescara ha oltre 360 km di strade: un dato abbastanza elevato per quantità di vie e marciapiedi, al quale purtroppo si somma un'altra criticità. Ultimamente, infatti, si è verificata una crescita altissima dei costi dell'asfalto, che sono quasi più che raddoppiati. Un aumento veramente forte, di cui inevitabilmente va tenuto conto".

Il sindaco Carlo Masci aggiunge invece che "i nostri operai chiudono mediamente tra le 80 e le 100 buche al giorno, causate da quello che c'è sotto la strada: gas, luce, acqua, fibra, fognature. Per non parlare degli alberi che distruggono sistematicamente l'asfalto. Tre anni fa la situazione non era migliore, anzi era notevolmente peggiore. Voglio comunque sottolineare che è partito il piu grande intervento sulle strade che Pescara abbia mai fatto, anche se per asfaltare 360 km di strade occorrono oltre dieci anni e una cifra irraggiungibile".