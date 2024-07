"Voragini" in via Lago di Borgiano e danni alle automobili: la denuncia di un residente

Via Lago di Borgiano, 25 · Rancitelli

Non buche, ma vere e proprie voragini quelle che si trovano lungo via Lago di Borgiano. A denunciarlo è un residente che sottolinea come quando piove si riempiano d'acqua rendendo impossibile vederle tanto che "mio figlio ci ha rimesso una gomma dell'auto. Una gomma nuova che si è completamente tagliata".

Una denuncia dunque per la mancata manutenzione del tratto stradale quella dell'uomo che il dito lo punta sulla scarsa attenzione che si presterebbe a quella via e dove alla fine, conclude "a pagare i danni sono sempre i cittadini".