Numerose buche in via Fonte Barco: "Spoltore e Pescara si rimbalzano le competenze"

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare la presenza, ancora oggi, di "numerose buche in via Fonte Barco, a Spoltore, fino a via Prati, con un rimbalzo di competenza tra i comuni di Spoltore e Pescara. Tuttavia nessuno provvede, dopo tantissime segnalazioni, a risolvere questo problema". Non è la prima volta, infatti, che ci occupiamo di tale vicenda.

Via Fonte Barco a Spoltore, nel tratto che arriva fino a via Prati, è piena di buche pericolose già da anni, e ciò causa disagi alle macchine, con ruote spaccate e forature agli pneumatici. Dunque in via Fonte Barco andrebbe ripristinato il prima possibile lo stato dei luoghi per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza, visto che, così com'è ora la situazione, si rischiano incidenti e qualcuno potrebbe anche farsi male. Purtroppo però non si riesce a venirne a capo.

La questione riguarda anche il vicino Comune di Pescara che, per competenza, avrebbe la responsabilità di via Prati. Ed è proprio da qui che nasce il rimpallo di responsabilità che gli stessi cittadini lamentano. Ricordiamo che via Fonte Barco è un’ampia strada di recente ammodernamento che collega la Ss16 Bis Monte con via Prati, cioè il congiungimento della zona ex-fornace di Spoltore con la zona ex-fosso grande di Pescara, vicino alla motorizzazione civile.