Buche in via Enzo Ferrari, la denuncia di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di grosse buche in via Enzo Ferrari, all'incrocio con via Aremogna, in un punto dove pedoni e biciclette attraversano la strada. "Da lì a pochi metri più avanti - spiega l'uomo - ci sono altre buche grandi, mentre all'incrocio con via del Circuito la strada sta per cadere a pezzi. Giova ricordare che per queste strade transitano anche tante ambulanze, e pertanto sarebbe opportuno avere una strada senza buche".

Va sottolineato che la presenza di questi avvallamenti può risultare seriamente insidiosa se qualcuno si trova a passarci sopra con un veicolo di mobilità sostenibile, ma anche - a ben guardare - con un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote. In tutti quei casi, infatti, si rischierebbero cadute. E tale problematica, in realtà, potrebbe creare danni altresì alle macchine.

A inizio anno, non a caso, in via del Circuito una Fiat Punto ha preso una buca rompendo, di conseguenza, uno dei braccetti che collegano le gomme alla carrozzeria dell'auto, con disagi facilmente immaginabili. È stato già annunciato un primo lotto di interventi per il rifacimento del manto stradale ammalorato, e tra le aree previste figurano arterie del quartiere San Donato come via Aldo Moro, via Rio Sparto e via San Donato. Ma per via Ferrari, al momento, non si è ancora mosso nulla.