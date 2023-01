"Via di Vestea è una groviera", la denuncia di un cittadino [FOTO]

Via di Vestea "è una groviera". Parola di un cittadino, che - foto alla mano - denuncia l'esistenza di "una strada piena di buche da tanto tempo, alcune anche molto profonde. È una situazione insostenibile: bisogna operare con una certa urgenza, perché così si corre un pericolo. È dunque importante intervenire prima che succeda qualcosa di serio".

L'uomo chiede di "fare presente la situazione, assolutamente, a chi di dovere in modo da ripristinare il prima possibile lo stato dei luoghi, per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza". Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di voragini in varie zone della città, come il tratto ciclabile di via Silvio Pellico-via Castellamare Adriatico, e poi ancora via del Circuito, via Tommasi e via Po.