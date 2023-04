Buche in via Bassani Pavone, a due passi dalla stazione centrale [FOTO]

Gallery







Ci viene segnalata la presenza di grosse buche in via Bassani Pavone, ossia la strada che passa davanti alla stazione centrale di Pescara. Come si vede dalle foto che pubblichiamo in questo articolo, lungo l'asfalto sono visibili almeno quattro voragini di dimensioni importanti che le auto in transito sono costrette a schivare per non dover incappare in possibili disagi.

Se infatti una vettura ci finisse dentro, potrebbe rimediare danni alla meccanica o agli pneumatici. E se uno passasse nei pressi di quegli avvallamenti con un monopattino, una bicicletta o un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote, rischierebbe di perdere l'equilibrio e cadere a terra, facendosi male. Si chiede pertanto, a chi di dovere, un intervento celere, ricordando comunque che è stato già annunciato un primo lotto di interventi in tutta la città per il rifacimento del manto stradale ammalorato.