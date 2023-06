Asfalto dissestato in via Alcide de Gasperi, un automobilista: "Ho bucato una gomma"

In via Bassani Pavone sono stati effettuati lavori di rifacimento dell'asfalto soltanto nella parte davanti alla stazione ferroviaria di Pescara Centrale, fino all'incrocio con via Michelangelo. E ciò non è sufficiente.

Un nostro lettore, infatti, esclama: "Non si capisce perchè via Alcide de Gasperi (il proseguo di via Bassani Pavone) sia stata completamente dimenticata. Ci sono crateri ovunque, nessuna segnaletica stradale, pericoli costanti non solo per pedoni e ciclisti ma anche per scooter e auto. I sottopassaggi che collegano la strada con via Enzo Ferrari sono un incubo. Buche ovunque: perchè non è stato completato il lavoro? Perchè bisogna rischiare la vita per dell'asfalto degradato?".

A tale proposito un altro lettore, in qualità di automobilista, ci fa sapere - fotografie alla mano - di aver riportato danni alla propria vettura, per la precisione bucando una ruota: "Denunciate il Comune di Pescara - scrive - Ci sono crateri poco più avanti alla stazione centrale, dove una gomma della mia macchina è esplosa e la carrozzeria ha riportato danni".