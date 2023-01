Allarme buche in via Po: "Ce ne sono almeno 10 nell'arco di 30 metri" [FOTO]

Allarme voragini a San Donato. Un nostro lettore ci segnala infatti che "in via Po, nel tratto iniziale provenendo da via Rio Sparto, in circa trenta metri si possono contare almeno dieci grosse buche. È una situazione insostenibile che va avanti da oltre un mese: o si fa un intervento urgente o, quantomeno, si transenna la strada, perché così si corre un pericolo! È importante intervenire prima che succeda qualcosa di serio".

Il cittadino chiede pertanto di "fare presente la situazione, assolutamente, a chi di dovere in modo da ripristinare il prima possibile lo stato dei luoghi, per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza".