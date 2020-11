VIDEO | Buche, rovi e illuminazione assente in via Pantini: la segnalazione di una lettrice

In via Pantini, all'ingresso da via Luigi Antonelli nella pineta dannunziana, l'illuminazione è assente per circa 300 metri, mentre non mancano buche e rovi che invadono la strada, senza contare la presenza della prostituzione h24. E poi, come se non bastasse, c'è la spazzatura sparsa un po' ovunque. È quanto segnala una nostra lettrice, che ha anche inviato una Pec al sindaco Carlo Masci, ma nonostante ciò resta ancora tutto abbandonato.

La donna ha girato un video per mostrare questa situazione: "Nella strada buia, abbandonata, con le buche, c'è da spezzarsi le caviglie la sera quando si rientra a casa. È impossibile rientrare da quel lato per la propria sicurezza. In più, essendo priva di luce, ci sono le mercenarie del sesso, tra prostitute e travestiti", riferisce la cittadina, chiedendo che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare un minimo di decoro.