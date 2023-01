Buche nel tratto ciclabile di via Silvio Pellico-via Castellamare Adriatico [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che, nel breve tratto ciclabile di via Silvio Pellico-via Castellamare Adriatico (quello, cioè, che porta all'ingresso della strada parco), ci sono "pericolose buche che tra l'altro sembrano essere piuttosto datate. È cosí che si invoglia la mobilità sostenibile?", si chiede l'uomo, che poi aggiunge: "Non sarebbe meglio, per i Comuni, colmare bene gli affossamenti stradali, evitando così che la gente si faccia male (anche gravemente, purtroppo) o che i propri mezzi si usurino gravemente? In questa maniera si eviterebbe di spendere soldi pubblici in lauti risarcimenti, garantendo inoltre una guida più tranquilla".

Il cittadino sottolinea che bisogna fare presto: "So bene che è imminente la più grande opera di asfaltatura in città, ma non si possono aspettare mesi, o addirittura anni, quando si puo intervenire subito con le famose "pezze". Pezze che però, seppur temporanee, dovrebbero essere realizzate a regola d'arte e con una certa geometria, come avviene in Germania, poi ben venga un lavoro completo. Si prega cortesemente il Comune di Pescara di porre rimedio in questo caso (come altrove) e di fare sì che siano in primis gli addetti alla sicurezza stradale a fare segnalazioni dirette delle varie criticità. Le città le vivete anche voi, amministratori della cosa pubblica".