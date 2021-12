Buche pericolose a Montesilvano, la segnalazione di una lettrice [FOTO]

Una nostra lettrice ci segnala una problematica che riguarda Montesilvano, in particolare via Verrotti, dove "si concentrano numerose buche profonde, dovute sia alla poca attenzione che l'amministrazione ha avuto negli anni, sia al maltempo che ha peggiorato sicuramente la situazione. Non si pretende di avere un rifacimento lampo, ma almeno un cartello che avvisi della presenza di queste voragini".

La buca che si vede nelle fotografie inviateci dalla donna "ha causato la rottura della gomma e la linearità del cerchione anteriore" della sua auto. "Spero che il Comune si attivi per migliorare questa situazione, che alla fine è un semplice lavoro di manutenzione ordinaria", conclude la lettrice.