Due buche pericolose in via del Circuito: "Bici e monopattini sono a rischio" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di due buche all’altezza dell’Eurospin, in via del Circuito, precisando che "una buca in particolare è molto pericolosa per le bici e i monopattini". Un problema che qualche giorno fa ha trovato un riscontro concreto perché, sempre in via del Circuito, un'auto ha preso una buca rompendo, di conseguenza, uno dei braccetti.

Quanto accaduto testimonia che "va ripristinato il prima possibile lo stato dei luoghi per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza, visto che, così com'è ora, si rischiano incidenti e qualcuno potrebbe anche farsi male", evidenzia l'uomo.

Ricordiamo che nelle scorse settimane sia l'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio sia il sindaco Carlo Masci hanno annunciato un maxi intervento sulle strade di tutta la nostra città per riasfaltarle, andando a coprire pertanto le numerose voragini che si sono formate un po' ovunque nel corso del tempo. E a tale proposito è stato stanziato 1 milione e 400mila euro per gli interventi.