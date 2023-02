Buche pericolose in via Alessandro Volta: "Sono lì da più di un mese" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare alcune buche pericolose che si trovano in via Alessandro Volta, di fronte all'omonimo istituto scolastico e all'ufficio delle poste centrali: "Sono lì da più di un mese, ma nessuno interviene", afferma l'uomo, che auspica una rapida soluzione del problema da parte di chi di dovere.

Ricordiamo che nelle scorse settimane sia l'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio sia il sindaco Carlo Masci hanno annunciato un maxi intervento sulle strade di tutta la nostra città per riasfaltarle, andando a coprire pertanto le numerose voragini che si sono formate un po' ovunque nel corso del tempo. E a tale proposito è stato stanziato 1 milione e 400mila euro per gli interventi.