Buche e avvallamenti profondi in via Lago Isoletta, la segnalazione di un residente [FOTO]

Via Lago Isoletta · Pescara

Buche e avvallamenti profondi nel tratto iniziale di via Lago Isoletta a poca distanza dalle grate per lo scolo dell'acqua.

A segnalare il problema è un residente della zona che segnala come la situazione stia progressivamente peggiorando.

«Il manto stradale cede ogni giorno di più», dice il cittadino, «e le buche diventano sempre più profonde. Sarebbe necessario un intervento di messa in sicurezza».