Buche in via Gobetti (segnalate con un cono), ma presto l'asfalto verrà rifatto

Una nostra lettrice ci segnala un disservizio in via Gobetti, dove "a partire dall'angolo con via Perugia, procedendo verso sud, ci sono 3 buche che mostrano il cedimento dell'asfalto. Sull'avvallamento più grande hanno messo addirittura un cono come segnalazione. Continuano a mettere asfalto a freddo che salta ad ogni pioggia".

La donna chiede dunque un intervento più efficace per scongiurare eventuali pericoli. Ad ogni modo, il sindaco Carlo Masci ci fa sapere che il Comune dovrebbe intervenire prossimamente anche in via Gobetti per riqualificare il manto stradale.

Nel frattempo sono partiti i lavori per il nuovo asfalto in viale Kennedy, nello specifico tra via Milite Ignoto e via Cavour, nonché in via Rigopiano e nel parcheggio di via Pasolini a Zanni. Si prevedono altresì cantieri in via Regina Elena, via Verrotti, via Spaventa, via Salita Camerlengo, via Alcide De Gasperi, via del Circuito e via Falcone e Borsellino.