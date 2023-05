Buche e asfalto dissestato in via Vittorio Veneto [FOTO]

Buche e asfalto dissestato in via Vittorio Veneto. La denuncia viene da due differenti cittadini. Il primo fa presente che sulla strada ci sono "diversi avvallamenti, verso l'incrocio con viale Bovio, che rischiano di compromettere l'incolumità di chi si sposta con un mezzo a due ruote. Siamo, tra l'altro, accanto all'uscita di una scuola, dunque con presenza di ragazzi che usano biciclette e monopattini. Sarebbe opportuno adoperarsi per risolvere questo problema".

L'altro lettore, nell'associarsi "a quanto segnalato di recente riguardo ai marciapiedi impraticabili su via Vittorio Veneto", evidenzia altresì "la presenza di buche stradali che con le recenti pioggie sono diventate delle vere trappole per auto, pedoni e bici. Poichè la strada in questione è di passaggio soprattutto per i bambini che frequentano la scuola adiacente, il Comune dovrebbe intervenire con urgenza per ridare sicurezza e decenza a quella arteria. Non è concepibile di avere strade sterrate in pieno centro".