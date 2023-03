Grossa buca si apre davanti al palasport di via Rigopiano [FOTO]

Una grossa buca si è aperta in questi ultimi giorni lungo via Rigopiano, proprio davanti al palazzetto dello sport. È quanto segnala un lettore alla nostra redazione, spiegando che si tratta di "una vera e propria voragine, molto pericolosa sia per le macchine sia per bici e monopattini. Ora il comune ha provveduto a mettere un segnale che indica la presenza di questo pericolo, ma mi auguro comunque che si intervenga quanto prima per ripristinare lo stato dei luoghi, riportando la situazione in sicurezza".

Ricordiamo che nelle scorse settimane sia l'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio sia il sindaco Carlo Masci hanno annunciato un maxi intervento sulle strade di tutta la nostra città per riasfaltarle, andando a coprire pertanto le numerose voragini che si sono formate un po' ovunque nel corso del tempo. E a tale proposito è stato stanziato 1 milione e 400mila euro per gli interventi.