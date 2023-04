Buca al centro della strada in via Punta Penna: "Riparatela, è pericolosa" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una "buca molto pericolosa in via Punta Penna, proprio al centro della strada, vicino al numero civico 28". Già in passato l'uomo aveva denunciato che la strada "è sempre impraticabile, piena di voragini e, pertanto, presenta serie insidie se uno ci passa, ad esempio, a bordo di un monopattino, di una bicicletta o di un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote". In quel caso "si rischierebbero cadute ma, nonostante le nostre sollecitazioni, nessuno interviene come sempre", aggiunge sconsolato il cittadino, che chiede dunque a chi di dovere una pronta risoluzione della problematica.

Tale situazione, in realtà, potrebbe creare danni anche alle macchine. A inizio anno, infatti, in via del Circuito una Fiat Punto ha preso una buca rompendo, di conseguenza, uno dei braccetti che collegano le gomme alla carrozzeria dell'auto, con disagi facilmente immaginabili. È stato già annunciato un primo lotto di interventi per il rifacimento del manto stradale ammalorato, e tra le aree previste figurano arterie del quartiere San Donato come via Aldo Moro, via Rio Sparto e via San Donato. Inoltre, durante il weekend appena trascorso, sono stati rattoppati alcuni pezzi di asfalto nell'ultimo tratto di via Cesare Battisti. Ma per via Punta Penna, al momento, non si è ancora mosso nulla.