Buca pericolosa in via Passo delle Capannelle [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che in via Passo delle Capannelle, sul lato della strada, è spuntata una buca anche piuttosto profonda. Ciò, com'è comprensibile, costituisce un serio pericolo per i pedoni ma anche per coloro che vanno in bicicletta. Ed "è da mesi che sussiste questa situazione", fa presente il cittadino, inviando al riguardo anche un'eloquente fotografia.

Poiché dunque questa voragine apertasi nell'asfalto è un vero e proprio rischio per l'utenza, i residenti chiedono al più presto un intervento di riparazione per mettere in sicurezza l'area. È importante, insomma, agire con tempestività prima che succeda qualcosa di grave, visto che qualcuno potrebbe inciampare in quell'ostacolo e cadere, facendosi seriamente male.