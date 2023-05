Un lettore denuncia: "Grossa buca in via Parco Nazionale d'Abruzzo, è pericolosa" [FOTO]

Una "grossa buca, molto pericolosa per bici, scooter e monopattini" ci viene segnalata da un nostro lettore in via Parco Nazionale d'Abruzzo, esattamente "a due passi dall'uscita della scuola. Necessita di immediata manutenzione", conclude l'uomo.

Va sottolineato che la presenza di questi avvallamenti può risultare seriamente insidiosa se qualcuno si trova a passarci sopra con un veicolo di mobilità sostenibile, ma anche - a ben guardare - con un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote. In tutti quei casi, infatti, si rischierebbero cadute. E tale problematica, in realtà, potrebbe creare danni altresì alle macchine.

A inizio anno, non a caso, in via del Circuito una Fiat Punto ha preso una buca rompendo, di conseguenza, uno dei braccetti che collegano le gomme alla carrozzeria dell'auto, con disagi facilmente immaginabili. È stato già annunciato un primo lotto di interventi per il rifacimento del manto stradale ammalorato, e tra le aree previste figurano arterie del quartiere San Donato come via Aldo Moro, via Rio Sparto e via San Donato. Ma per via Parco Nazionale d'Abruzzo, al momento, non si è ancora mosso nulla.