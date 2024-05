Il problema denunciato da un lettore: "Buca segnalata da due settimane e mai riparata vicino l'ospedale"

Via Gole di San Venanzio · Ospedale

Ancora problemi con dissesti stradali e buche non ripartate a Pescara. Un nostro lettore ci ha scritto, inviando anche una foto, in merito a una stradina vicina all'ospedale:

"In via gole di San Venanzio c’è questa voragine da oltre due settimane e nessuno interviene; sono venuti a mettere solo questo segnale di pericolo e basta. Ma per muoverci deve succede qualcosa?"