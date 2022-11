Buca in via Beato Angelico, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare la presenza di una buca in via Beato Angelico, a Pescara, quasi all'incrocio con via Michelangelo.

Secondo quanto riferisce l'uomo, la voragine - che si trova appena sotto il marciapiede - sarebbe potenzialmente pericolosa per le persone in quanto sorge nei pressi di "numerosi uffici e bar, senza contare la presenza di veicoli di ogni genere che transitano da quelle parti".

Se qualcuno inciampasse malauguratamente in quella buca, dunque, potrebbe farsi male. Il cittadino chiede pertanto di "fare presente la situazione, assolutamente, a chi dovere in modo da ripristinare il prima possibile lo stato dei luoghi, per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza".