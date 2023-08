Ancora non riparata la buca sulla ciclabile in via Primo Vere. E ogni giorno qualcuno abbatte il segnale di pericolo

Non è stata ancora riparata la buca presente da qualche tempo lungo la pista ciclabile di viale Primo Vere, più precisamente all'altezza del civico numero 8. E, come se non bastasse, ogni giorno qualcuno si diverte ad abbattere il cartello stradale che, nel frattempo, era stato posizionato dalla polizia locale sul tracciato al fine di segnalare ai ciclisti l'incombente pericolo.

A denunciare questo fatto è l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, che si è anche rivolto al comandante dei vigili urbani per sollecitare una risoluzione della problematica: "Ogni giorno - spiega Taraborrelli a IlPescara.it - qualche sciocco butta giù questo segnale che indica il pericolo ai passanti, ma la domanda da porsi è una sola: questa voragine quando verrà riparata? Sono due anni che sta così. Sopra una pista ciclabile è una cosa veramente rischiosa. Possibile che non si possa fare nulla per garantire l'incolumità pubblica?".

L'avvallamento, precisa l'ex consigliere di circoscrizione, "è molto profondo, oltretutto in presenza di un asfalto fortemente dissestato". I residenti, per cercare di ripristinare un minimo di sicurezza, avevano contrassegnato la buca con della vernice di colore verde, e successivamente - come detto - il punto pericoloso era stato anche segnalato con un'apposita cartellonistica. Ma la situazione continua a essere sospesa.