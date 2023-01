Buca pericolosa in via Tommasi: "Un vero e proprio cratere" [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare una buca che è stata rattoppata più volte ma, ormai da più di un mese, versa in una condizione "catastrofica". La voragine si trova in via Salvatore Tommasi, all'incrocio con via Felice Barnabei. "È un vero e proprio cratere. Bisogna aspettare che ci scappi una caduta accidentale, uno scoppio di una gomma o cos'altro, prima di intervenire?", si chiede la donna.

"La zona di Porta Nuova è abbandonata a se stessa: strade impraticabili in via Mezzanotte e via Cerulli, dove è presente anche la scuola, senza contare viale Pepe, dove ci sono degli avvallamenti in stile montagne russe. Invece di finire a distruggere una città, bisognerebbe pensare alle cose serie!!! Ho fatto presente questa situazione anche alla guardia di finanzia, che una settimana fa era lì in sosta, proprio vicino a quella buca".