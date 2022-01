Buca pericolosa in via del Circuito, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che in via del Circuito, proprio di fronte a una farmacia, "c'è questa enorme buca nell'asfalto con il ferro del tombino al di fuori. Saranno almeno due mesi che la situazione è così, ma nessuno fa nulla. È pericoloso".

Secondo il cittadino, tutto resterà invariato com'è "fino a quando non succederà qualcosa di grave. Basta che qualcuno passi di lì a bordo di una bicicletta o di un monopattino, e può cadere. Una cosa vergognosa, anche perché non è solo quello il punto critico, ma ce ne sono anche altri lungo quella strada".