Bottiglie di vino e birra abbandonate davanti al chiosco del pronto soccorso [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare l'operato di "persone incivili davanti al chiosco del pronto soccorso. Bottiglie in vetro, sia di birra che di vino, vengono lasciate lì per terra senza alcun riguardo né ritegno. Lo stesso accade con le bottigliette di plastica dell'acqua o del the. Vergognoso".

Come dare torto alla legittima rimostranza di questo cittadino? L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la maleducazione di tutti quegli individui che abbandonano il pattume per strada nel menefreghismo più totale.