Bottiglie di birra abbandonate in via Punta Penna: "Ancora gente maleducata"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una cattiva abitudine di alcune persone in via Punta Penna, con le bottiglie di birra che vengono abbandonate lungo la strada come se nulla fosse.

"Ancora una volta accade che gente maleducata lasci bottiglie di birra così, come se niente fosse - scrive il cittadino - E non è la prima volta che succede tutto questo. È davvero vergognoso".