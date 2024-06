Il problema segnalato da un cittadino: "Secondo blackout serale consecutivo nella zona di via Tavo"

Un nostro lettore, residente a Rancitelli, ci ha scritto per segnalarci il secondo blackout di corrente elettrica durante le ore notturne consecutivo:

"Salve avevo già segnalato nella giornata del 22 giugno un blackout di energia elettrica con conseguente interruzione dell'acqua durato 8 ore nella zona di via trigno/via Tavo senza ricevere comunicazioni da parte di Enel. Oggi 23 giugno dalle 18.30 siamo nuovamente nella stessa situazione e dopo aver chiamato l'Enel una voce robotica mi ha riferito che nella mia zona c'è un guasto: orario previsto di normalizzazione ore 23.30. Capisco che non siamo in centro ma un minimo di rispetto per chi paga bollette salatissime lo meritiamo anche noi"