Bivacco in piazza San Francesco: "Uno scandalo in pieno centro e in area pubblica"

Una nostra lettrice ci scrive per denunciare una situazione di degrado in piazza San Francesco, all'interno dell'installazione artistica realizzata tanti anni fa dal compianto Franco Summa. Proprio in quel punto, infatti, bivacca un clochard che solitamente si mette lì quando c'è bel tempo, mentre nei giorni di pioggia si sistema sotto alla pensilina della fermata dell'autobus, davanti alla mensa di San Francesco. Non mancano le coperte per ripararsi dal freddo.

L'uomo, che sta lì tutti i giorni, purtroppo vive in condizioni molto disagiate. Essendo anziano, è facile ritrovarlo spesso anche con i pantaloni bagnati perché può capitare che si faccia la pipì addosso. La nostra lettrice, che "tante volte" ha segnalato questa cosa alle istituzioni, ritiene che non sia "possibile vedere un simile scandalo in pieno centro e in un'area pubblica. Qualcuno intervenga".